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«الصحة الفلسطينية»: 60 ألف حامل و700 ألف طفل يعانون من سوء التغذية في غزة

كتب:

شريف سليمان
02:42 م | الجمعة 23 فبراير 2024
تدهور أوضاع الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة

تدهور أوضاع الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 350 ألف مريض مزمن و60 ألف سيدة حامل ونحو 700 ألف طفل في غزة يتعرضون لمضاعفات خطيرة نتيجة سوء التغذية والجفاف، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وذكرت الوزارة الفلسطينية، أن نصف مليون فلسطيني شمال غزة يعانون المجاعة التي تفتك بأرواحهم في صمت، مشيرًا إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة يعني مزيدا من الإبادة الجماعية وهذا ما يريده الاحتلال وداعموه.

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بقلم شريف سليمان