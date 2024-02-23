رئيس الوزراء: الساحل الشمالي منطقة واعدة وتستوعب الزيادة السكانية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052 يعتبر أن الساحل الشمالي لمصر هي المنطقة الواعدة الأولى، التي تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية، لأن بها إمكانيات واعدة جدا، فضلا عن وجود أراضي على امتداد الساحل.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي، نقتله قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا المخطط استهدف وضع مجموعة من المدن لتغيير فكرة تنمية الساحل الشمالي، بحيث تكون تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة وليس منتجعات سياحية صيفية، والمخطط حدد مدن العلمين ورأس الحكمة والنجيلة وسيدي براني وجرجوب كمدن جديدة، بالإضافة إلى تنمية مطروح والسلوم، حتى يكون لدينا سلسلة من المدن الجديدة ببنية أساسية متطورة، وهي مدن ذكية تستوعب ملايين السكان وتخلق ملايين فرص العمل للشباب المصر.