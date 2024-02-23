مدبولي: نخطط للمستقبل.. وهدفنا تدشين جمهورية جديدة بصورة علمية ومدروسة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المواطنين كانوا يتساءلون حول سبب إنشاء الطريق الساحلي الدولي بنظام 10 حارات في كل اتجاه، فضلا عن فائدة القطار السريع الكهربائي فائق السرعة الذي تنفذه الدولة من السخنة إلى السلوم، موضحا أن الفكر كله يتركز على خدمة دولة بالمستقبل، وتدشين جمهورية جديدة مخططة بصورة علمية ومدروسة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «كل البنية الأساسية التي تقيمها الدولة تكون لـ50 و100 عام مقبلة، ولذلك كانت تؤسس الدولة المشروعات الضخمة ومنها مشروع الضبعة الذي يهدف إلى توليد طاقة نظيفة، إذ إننا نتحدث عن مدن مستدامة وخضراء».

وتابع: «هذا المشروع الكبير الذي يقام يأتي وفق مخطط كبير للغاية ومتكامل، ولم يخرج من فراغ»، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء: «لولا دعم كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الإماراتي للمشروع وتوجيههم للفريقين بالإسراع لتنفيذ والانتهاء من كل الإجراءات التنفيذية الخاصة بهذا المشروع، ما كان ليخرج إلى النور في هذا الوقت القياسي».