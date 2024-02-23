خبير اقتصادي: القضاء على السوق الموازية خلال أيام بعد صفقة رأس الحكمة

قال الدكتور محمد شادي، الخبير الاقتصادي، إن الموافقة على مشروع رأس الحكمة، يأتي كنجاح كبير للدولة، حيث يُعد المشروع أكبر صفقة استثمار عقاري أجنبي مُباشر في تاريخ مصر، ومنذ أيام الفراعنة، ولا يُقارن أيًا كان من المشروعات بها.

وأضاف شادي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدولار سينهار بشكل مفاجئ خلال بداية الأسبوع المقبل، وذلك تخوفا من المشروع والاستثمارات المباشرة التي سيتم ضخها في السوق، حيث سيتم ضخ أول دفعة من الاستثمارات المباشرة 15 مليار دولار، وهو ما سيقضي على السوق الموازية ويضعف منه.

تراجع قيمة الدولار نتيجة الاستثمارات

وأشار إلى أن تراجع قيمة الدولار نتيجة الاستثمارات التي سيتم ضخها في مشروع رأس الحكمة، سينخفض الدولار بشكل كبير، وهو ما سيتسبب في إقبال كبير عن تخلي المواطنين عن الدولارات التي يمتلكونها، نظرا لانخفاضه الكبير، وهو ما سيسبب انخفاضا وانهيارا أكبر في سعره.

وأكد أن هبوط سعر الدولار الفترة المقبلة سيكون نتيجة للخوف من الاستثمارات، ولكن التأثير الفعلي لصفقة مشروع رأس الحكمة يبدأ مع بداية تدفق دولاراتها في خلال شهرين عقب تسديد قيمة 20 مليار دولار كدفعة ثانية للاستثمار، وهو ما يأتي تكذيبا لكل من حاول الضغط على الاقتصاد المصري والادعاء أنه سيسقط ورفع والمضاربة بالدولار، خاصة وإن الدولار سيتلقى ضربة موجعة أخرى خلال الفترة المقبلة، ولقد غادرت الدولة في الوقت الحالي فكرة عودة الارتفاع للدولار مرة أخرى عقب سد الفجوة الدولارية في مصر، موضحا أنه سيتداول بين الـ54 جنيها والـ55 جنيها.