انخفاض سعر الدولار بالسوق الموازية بعد إعلان «الصفقة الكبرى».. اعرف السبب

قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنّ انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء بعد إعلان «الصفقة الكبرى»، أكد أنّ سعر الدولار في السوق السوداء غير حقيقي، وأنّ الانخفاض الكبير الذي حدث فيه سببه اتخاذ الدولة العديد من الضوابط والآليات للحد من ارتفاع الأسعار.

خطوات حكومية للسيطرة على السعر

وأرجع «شعيب»، خلال تصريح لـ«الوطن»، انخفاض أسعار الدولار في السوق الموازية إلى بيان مجلس الوزراء الأخير أمس، كما اتخذت الدولة العديد من الخطوات المهمة والضرورية للسيطرة على السعر، حيث سعت الحكومة بكل ما أوتيت من قوة لتنويع مصادر الحصول على الدولار.

وأوضح أنّ الحكومة ستعزز التراجع من خلال التخارج من عدّة أنشطة استراتيجية لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص وتسهيل استثماره في مصر للمساعدة في ضخ العملة الصعبة، إلى جانب بحث الدولة مع صندوق النقد الدولي إتمام الصفقة الجديدة من التمويل المنتظر.

أسباب تراجع سعر الدولار في السوق الموازية

وأكد الخبير الاقتصادي، أنّ الدولة تحارب السوق السوداء بقوة عبر التضييق على تجار العملة غير الشرعيين في السوق الموازية، حيث أن السوق غير الرسمي يعمل عبر استقراء السعر عبر الطلب عليه، وتكون أغلب الأموال قادمة بطرق غير شرعية.

وأكد أنّ سبب تراجع سعر الدولار في السوق الموازية حالة الارتباك وعدم الثقة بين البائع والمشتري، حيث بات البائع يحجم عن البيع، في الوقت الذي هدأت فيه وتيرة شراء الدولار من المواطنين لاقتناعهم بانخفاض السعر في السوق الموازية.