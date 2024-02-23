«صحة الشرقية»: 6 نصائح لمنع جفاف الجلد في فصل الشتاء

نصحت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية بإشراف اللواء هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، باتباع 6 إجراءات للوقاية من جفاف الجلد في فصل الشتاء.

سبب حدوث جفاف الجلد في فصل الشتاء

وقالت مديرية الصحة خلال نشرة توعوية، إن جفاف الجلد يحدث في فصل الشتاء بسبب انخفاض درجة الحرارة أو نقص الرطوبة، ويمكن أن تواجه البشرة صعوبة في الاحتفاظ بالرطوبة مما يؤدي إلى حكة وجفاف الجلد وتشقق الشفاه.

طرق الوقاية من جفاف الجلد في الشتاء

وأشارت مديرية الصحة إلى ضرورة اتباع الخطوات التالية للوقاية من جفاف الجلد.

1 - الحفاظ على حماية ايدينا وأقدمنا ووجهنا من الطقس البارد.

2- الإقلال من استخدام الماء الساخن واستخدام الماء الدافئ وليس الساخن.

3- استخدام نوع من الصابون خالي من المواد المسببة للحساسية.

4- شرب قدر كافي من الماء على الأقل 2 لتر من المياه يوميا.

5- استخدام مرطب البشرة «الكريم أو المرهم»، بٌمجرد الانتهاء من الاستحمام.

6 - في حال عدم النجاح في تخفيف الأعراض استشر مقدم الرعاية الصحية.