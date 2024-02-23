أفضل طرق لتنظيف السجاد بدون ماء.. «مش هتاخد 10 دقايق»

تنظيف السجاد في المنزل مشكلة تعاني منها السيدات خاصة في المناسبات، ما يجعلهن يرسلن السجاد إلى «الدراي كلين» لتنظيفه، وذلك لأن السجاد يعد من الأشياء المرهقة في الغسيل، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير أفضل طرق لتنظيف السجاد بدون ماء.

وهناك العديد من الطرق التي تساعد على تنظيف السجاد بدون ماء، منها استخدام صودا الخبز، إذ يجب على السيدات أن يقمن برش الصواد بعد تنظيف السجاد بالمكنسة الكهربائية وفهو يساعد على تنظيفه وأيضا يعمل على إزالة الراوئح الكريهة لذلك يفضل تركه على السجاد لمدة لا تقل عن نصف ساعة وبعد ذلك يتم إزالته بالمكنسة الكهربائية مجددا وفقا لما ذكره موقع «Home Made Simple».

تنظيف السجاد بدون ماء

المكنسة الكهربائية تعد من أفضل الأدوات التي تعمل على تنظيف السجاد بدون ماء، لأنها تكون أعلى قوة للشفط للتخلص من الغبار والقاذورات، إذ يجب استخدام الأداة ذات الشعيرات الحادة لأنها تساعد على تفكيك القاذورات اللاصقة.

معجون الحلاقة

لا تقتصر الطرق التي تعمل على تنظيف السجاد دون الحاجة للماء على المكنسة الكهربائية، إذ يمكن استخدام معجون الحلاقة العادي، لأنه يعمل على التخلص من البقع في أسرع وقت وذلك عن طريق وضع المعجون على البقعة مباشرة وتركها لمدة نصف ساعة وبعد ذلك يتم مسحه بقطعة من القماش.

المكواة تعد من الطرق التي تعمل على تنظيف السجاد، خاصة في حال تساقط الشموع على السجادة، خاصة لو غاصت في الألياف، ففي هذه الحالة يجب وضع قطعة من القماش البيضاء على السجاد ويتم وضع المكواة فوقها.

بيروكسيد الهيدروجين

وفي حال تواجد بقع دم على السجاد، يجب على الأشخاص استخدام بيروكسيد الهيدروجين، من خلال وضع كمية قليلة منه على البقعة مباشرةً، سيبدأ على الفور في الرغوة والفوران عند ملامسته للدم وبعد بضع دقائق يتم مسحه بقطعة قماش قطنية بيضاء أو مناشف ورقية.