4 طرق لغسل السجاد دون عناء بينها الخل وكربونات الصوديوم

عادة ما ترسل ربات البيوت السجاد المنزلي إلى «الدراي كلين» لتنظيفه مقابل المال، إذ إن السجاد من الأمور المرهقة في غسلها نظرًا لعوامل كثيرة من بينها البقع صعبة التنظيف، مما يستلزم مجهودا كبيرا في التخلص منها، ووفقًا لموقع «Home Made Simple»، نوضح طرق سهلة وسريعة لغسل السجاد بدون عناء.

الخل مع الماء

من الطرق التي تسهل عملية غسل السجاد إضافة مقدار من الخل إلى 3 مقادير من المياه الساخنة، فإذا أضفت كوبا من الخل عليك إضافة 3 أكواب من المياه حتى لا تتعرض السجادة المراد تنظيفها للتلف، ومن ثم أضيفي الصابون الذي تفضلين استعماله، وبالخطوة الأخيرة تفرش السجادة بالمكنسة اليدوية الخشنة لمدة دقيقة، وتشطف بالماء الغزير.

كربونات الصوديوم

تساعد كربونات الصوديوم بخصائصها الكيميائية على تنظيف البقع العنيدة، مما يفضل استعمالها في غسل السجاد حتى يسهل تنظيفه، على أن نلجأ إلى مصفاة الأعشاب لرش كربونات الصوديوم على السجادة؛ لكي لا نضيف كمية كبيرة تتسبب في بهتان الألوان، وتترك لمدة 30 دقيقة حتى تقضي على كل البقع الصعبة دون عناء.

الكحول

الكحول يعمل على تفكيك المركبات الصعبة، مما يجعل منه خيارا جيدا عند غسل السجاد حتى يسهل إتمام العملية دون عناء، فقط عليك وضع الكحول على السجادة قبل غسلها، وتركه لمدة 15 دقيقة، ثم يرش صابون الغسيل المفضل ونستعمل المكنسة اليدوية لفركها.

المحلول الملحي

وضع كمية وفيرة من الملح في الماء الساخن المراد استعماله في غسل السجاد، يسهل من عملية تنظيف البقع العنيدة.

نصائح المحافظة على السجاد

من الضروري تنظيف السجاد بالمكنسة الكهربائية على الأقل مرة أسبوعيًا، كما يفضل تنظيف البقع وقت حدوثها مما يتيح التخلص منها بسهولة وبالتالي لن تتعرض لمواجهة صعوبة أثناء غسل السجاد.