«أطباء بلا حدود»: قوات الاحتلال منتشرة في محيط مستشفيات قطاع غزة

قالت منظمة «أطباء بلا حدود»، إن مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة لا يزال مُحاصرا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولا يستطيع استقبال المرضى في المستشفى الميداني التابع له، حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وأضافت منظمة «أطباء بلا حدود»، أن سلطات الاحتلال لا تسهل عملية إجلاء مرضى مجمع ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة لعلاجهم بالمستشفى الميداني، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال منتشرة في محيط مستشفيات قطاع غزة وتمنع الوصول إليها.

أوضاع صحية كارثية

وتابعت منظمة «أطباء بلا حدود»، «قلقون جدا لاستمرار احتجاز طواقمنا الطبية في قطاع غزة»، مشيرة إلى أن «الأهالي والنازحون في مناطق شمالي قطاع غزة يعانون مجاعة حادة ووضعا صحيا كارثيا».

وذكرت المنظمة، أن المستشفيات الميدانية التابعة للمنظمات الدولية بمدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة غير قادرة على استيعاب النازحين والأهالي.