«أطباء بلا حدود»: نشعر بقلق بالغ إزاء القتل والعنف بحق المدنيين في غزة

أكد السكرتير العام لمنظمة أطباء بلا حدود، على شعورهم بالقلق البالغ إزاء القتل والعنف بحق المدنيين في قطاع غزة، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة «القاهرة الإخبارية».

وتابعت منظمة «أطباء بلا حدود»: «يجب العمل على زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة»، مندداً بالهجوم على نظام الرعاية الصحية في القطاع وأنه هجوم ضد الإنسانية.

وأكدت: «القوات الإسرائيلية تهاجم قوافلنا في غزة، وهذه الهجمات أصبحت نمطاً متكررًا»، مشيرة إلى عدم وجود أسرة أو أدوية أو إمدادات كافية في مستشفيات قطاع غزة، وفقًا لـ السكرتير العام لأطباء بلا حدود.

واختتمت: «الأطفال في غزة يعانون صدمات نفسية جراء القصف الإسرائيلي جعلتهم يفضلون الموت على البقاء أحياء تحت العدوان».