5 حاجات سحرية لتنظيف الشنط الجلد وحمايتها من التلف.. موجودة في بيتك

الشنط الجلد، من المستلزمات الأساسية التي تستخدمها المرأة عند خروجها للعمل أو المناسبات المختلفة، وتحتاج إلى تنظيفها من آن لآخر للتخلص من البقع والأوساخ المتراكمة التي تُسبب بهتان لونها، خاصة لو كانت بيضاء اللون، لذا نستعرض في التقرير التالي 5 مكونات متوفرة في المنزل يمكنك استخدامها لتنظيف الحقائب الجلد بسهولة.

للحفاظ على أناقتك ومظهرك العام، يمكنك الاعتماد على 5 مكونات لتنظيف الشنط الجلد، وحمايتها من التلف أوتغيُر لونها، بحسب تقرير نشره موقع fabhow، المتخصص في الصحة والجمال.

الفازلين للتخلص من البقع

يمكنك الاعتماد على الفازلين لإزالة البقع اللاصقة في الشنطة، وذلك من خلال غمس قطعة قطن أو منديل ورقي في الفازلين ثم فرك البقعة بحركات دائرية متتابعة حتى إزالة البقعة.

شامبو الأطفال الطبيعي

يُعتبر شامبو الأطفال الخالي من الكحول من أهم المواد التي يمكن الاعتماد عليها في تنظيف الشنط الجلد، من خلال مزج ملعقة كبيرة من الشامبو مع 3 أكواب من الماء وقطرتين من الخل، ثم غمس قطعة قماش نظيفة في الخليط وبدأ تنظيف الحقيبة جيدًا.

شمع العسل

شمع العسل من الطرق الآمنة لتنظيف الشنط الجلد، لأنه يحافظ على الجلد ولا يُسبب تلفه أو تشققه، ويتم تحضير مكونات التنظيف من خلال مزاج قطعة صغيرة من شمع العسل بمقدار نصف ملعقة صغيرة، وملعقتان كبيرتان من زبدة الكاكاو مع ربع كوب زيت اللوز ووضعهم في إناء على نار متوسطة مع تقليب الخليط حتى الذوبان، وبعدما يبرد الخليط نقوم بغمس قطعة قماش نظيفة فيه ونبدأ عملية تنظيف الحقيبة.

منظف الزجاج

يمكنك الاعتماد على منظف الزجاج لإزالة بقع الشنط الجلد، من خلال رش كمية من المنظف على قطعة قماش نظيفة أو منديل ورقي ثم فركها بلطف حتى تبدأ البقعة بالتلاشي عن الجلد.

الزيوت العطرية

تٌعتبر الزيوت العطرية من الطرق الآمنة التي نصح الخبراء باستخدامها عند تنظيف الحقائب الجلد، من خلال إضافة حوالي 10 قطرات من زيت عطري على قطعة قماش مُبللة بالماء ثم البدء في تنظيف الحقيبة بلطف حتى لإزالة البقع والأوساخ.