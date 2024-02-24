«مستقبل وطن»: ندعم القيادة السياسية لضمان حياة كريمة للمواطن المصري

قال شعبان رأفت عبد اللطيف، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن الشعب المصري لديه ثقة في مؤسسات الدولة في الخطوات التي تتخذها لضمان الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وضمان توفير حياة كريمة للمواطنين وذلك على الرغم من التحديات الراهنة، إلا أن هناك خطوات جادة من قبل الدولة لضمان عدم انعكاس تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في ملف الرعاية والحماية الاجتماعية على وجه التحديد.

عدم المساس بالأمن القومي المصري

وأشار «شعبان»، في بيان، اليوم السبت، إلى أن الشعب المصري يدعم ويساند القيادة السياسية في كافة القرارات التي من شأنها الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية وعدم المساس بالسيادة المصرية، قائلا:«الشعب المصري يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية في ظل الفترة الراهنة لضمان الخروج من الأزمات الحالية وفي نفس الوقت لعدم المساس بالأمن القومي المصري الذي يعد خطا أحمر ممنوع الاقتراب منه تحت أي مسمى».

وأكد القيادي بحزب مستقبل وطن ثقة الجميع في الخطوات التي تتخذها الدولة، مشيدا بالشفافية في التعامل مع الملفات، وثقته التامة في الخطوات التي تتخذها القيادة السياسية لحماية أمن البلاد وتوفير حياة كريمة للمواطنين.