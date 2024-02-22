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أمانة الصناعة بـ«مستقبل وطن» تشيد بالصفقة الاستثمارية الكبرى

كتب:

محمد أباظة
10:17 م | الخميس 22 فبراير 2024
أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن

أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن

عقدت أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة الدكتور سمير صبري، اجتماعا تنظيميا، لمناقشة الخطة المستقبلية للأمانة خلال الفترة المقبلة، بمقر الحزب الرئيسي، بحضور أعضاء هيئة مكتب أمانة الصناعة والتجارة المركزية بالحزب.

النهوض بالصناعة المصرية

وأكد صبري، أن أمانة الصناعة عليها دور كبير الفترة المقبلة في طرح أفكار جديدة تساهم في النهوض بالصناعة المصرية، مشددا على ضرورة أن تكون الاجتماعات المقبلة تحمل أفكارا لها علاقة بالصناعة المصرية وتوطينها.

شراكة استثمارية مع كيانات كبرى

وثمنت أمانة الصناعة والتجارة المركزية بالحزب، موافقة مجلس الوزراء على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى تحقق مستهدفات الدولة في التنمية.

كما تمت مناقشة مقترحات الأعضاء، بشأن آليات تعزيز التواصل التنظيمي بين الأمانة على المستوى المركزي والمحافظات، فضلًا عن مناقشة الإطار العام لاستراتيجية وخطة عمل أمانة الصناعة والتجارة، خلال الفترة المقبلة.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.