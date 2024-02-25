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حظك اليوم برج الحوت الأحد 25-2-2024 على الصعيدين العاطفي والمهني

كتب:

رحاب عبدالراضي
12:27 ص | الأحد 25 فبراير 2024
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

يعرف مولود برج الحوت بطيبة القلب، وهو من من الأبراج المعروفة بالرومانسية وحب الخيال، ومن عيوبهم الحساسية الزائدة التي تتسبب لهم المشاكل، ومن مميزاتهم قدراتهم الإبداعية ومواهبهم في مجالات الإبداع مثل الفن والرسم.

ونعرض فيما يلي حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي والصحي والمالي اليوم الأحد الموافق 25 فبراير، وفق موقع الأبراج اليومية.

برج الحوت اليوم مهنيا

سيترك أحد زملائك الوظيفة وعليك العمل على سدها وعدم ترك فراغ أو مشكلة ونقص في العمل وتتعرض للمسائلة، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني.

برج الحوت اليوم ماليا

تظهر نفقات غير متوقعة لك اليوم فلا تنزعج.

برج الحوت اليوم عاطفيا

افتح عقلك وقلبك، فقد يكون اليوم أسعد أيامك العاطفية.

برج الحوت اليوم صحيا

اهتم بحياتك الرياضية حتى لو اقتصر الأمر على ممارسة رياضة المشى.

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بقلم رحاب عبدالراضي