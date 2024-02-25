البحر الأحمر تحتفل بليلة النصف من شعبان بجولة المحامل

تستعد محافظة البحر الأحمر لإحياء حفل ليلة النصف من شعبان بخروج الأهالي إلى شوارع وميادين مدينة القصير جنوب محافظة البحرالأحمر في جولة المحامل، حيث يتم تزيين الجمال كتقليد سنوي يطلق عليه أهالي البحر الأحمر عيد ليلة النصف من شعبان.

احتفال ليلة النصف من شعبان

كشف اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير في تصريحات لـ«الوطن»، استعدادات مدينة القصير لاحتفالات النصف من شعبان، حيث يخرج أهالي البحر الأحمر في مدينة القصير إلى الشوارع والميادين بالآلاف، وهي عادة سنوية يحافظون عليها منذ عشرات السنين تبركاً بليلية النصف من شعبان واقتراب شهر رمضان والاحتفال بتحويل القبلة تجاه الكعبة.

الآلاف بشوارع البحر الأحمر

ومن جانبه أشار مصطفى سباق من أهالي مدينة القصير، إلى فرحة المواطنين بليلة النصف من شعبان وخروج الصغار والكبار والشباب والأسر والعائلات في جو من البهجة والسرور، ودوي قرع الطبل البلدي وصوت المزمار في جولة المحامل والهوادج أعلى الجمال والتجول بالجمال في شوارع مدينة القصير، وسط مشاركة المواطنين، وتطلق النساء الزغاريد وتتبادل التهاني والتبريكات بمناسبة ليلة النصف من شعبان.

ذكرى النصف من شعبان

ومن جانبه أشار محمود سباق من أهالي القصير، إلى أن احتفال ليلية النصف من شعبان، هو إحياء لذكرى رحلات الحج التي كانت تستخدم مواني القصير قديما للوصول إلى الأراضى الحجازية، ومرور حجاج بيت الله عبر مدينة القصير حاملين الهدايا وكسوة الكعبة إلى المملكة العربية السعودية، حيث كانت مواني القصير أقصر الطرق بحرا وصولا إلى الأراضي الحجازية قديما.