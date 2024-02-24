القليوبية تحتفل بليلة النصف من شعبان.. مجالس ذكر وابتهالات بالمساجد

شهدت مساجد القليوبية اليوم احتفالات دينية بذكري ليلة النصف من شعبان، والتي شهدت مجالس الذكر والتواشيخ والإنشاد الديني ومجلس الصلاة على رسول الله والمقرأة النموذجية احتفالا بهذه الذكرى العطرة.

فيما شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء اليوم السبت، الاحتفال بليلة النصف من شعبان، الذي نظمته مديرية الأوقاف بالقليوبية في مسجد ناصر بمدينة بنها، بحضور الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية والشيخ الدكتور سعيد خضر رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية.

الدروس المستفادة من ذكرى تحويل القبلة

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى وكيل وزارة الأوقاف، كلمة، تناول خلالها الكثير من الدروس المستفادة من ذكرى تحويل القبلة المباركة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة واوضح ـ خلال كلمته ـ مقدار حب الله للنبي صلي الله عليه وسلم ومكانته عند الله كما عرج على فضل الصحابة وسرعة استجابتهم لأمر الله ورسوله.

وأشار إلى الدروس والحكم المستفادة من حياة الرسل والأنبياء وخاصة قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، موجهاً جميع الأئمة ورجال الدين الإسلامي بالاستمرار في نشر وسطية وسماحة الدين الإسلامي والاقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم داعياً المولى ـ عز وجل ـ أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها من كل سوء.

واختتم الحفل بابتهالات دينية للشيخ محمد أبو سريع مبتهل بالإذاعة والتليفزيون، وتناولت الابتهالات الأناشيد الدينية فى حب رسول الله.

الدعاء بالاستقرار والأمن والأمان

من جانبه، صافح الهجان ومرافقوه المشاركون في الاحتفال مقدمًا لهم التهنئة بهذه المناسبة، وقدم عبد الحميد الهجان التهنئة للقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما قدم التهنئة للشعب المصري عامة وشعب القليوبية بصفة خاصة بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شعبان، متمنياً دوام الاستقرار والأمن والأمان لبلدنا العزيز مصر، مطالباً الجميع بالوقوف جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة لاستمرار مسيرة البناء والتنمية تزامناً مع انطلاق الجمهورية الجديدة.