احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد التوبة في البحيرة (صور)

شهد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد، احتفالية ليلة النصف من شعبان، والتي أقامتها مديرية أوقاف البحيرة بمسجد التوبة بمدينة دمنهور.

وبدأت احتفالية ليلة النصف من شعبان في البحيرة بتلاوة ما تيسر من القرآن الكريم، ثم ألقى وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة خطبة تحدث فيها عن فضل هذه الليلة المباركة وعن كيفية استلهام الدروس والعبر المستفادة منها، لتعميق وترسيخ معاني الإسلام السمحة وأهدافه السامية في النفوس.

احتفالية ليلة النصف من شعبان في البحيرة

ودعا وكيل وزارة الأوقاف في البحيرة إلى تحويل تلك النفحات الإيمانية نحو استكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد، أعقبها تقديم مجموعة من الابتهالات والتواشيح حول هذه المناسبة المباركة.

جاءت الاحتفالية بحضور محمد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، والشيخ الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف، ولفيف من القيادات التنفيذية ومديري المديريات، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وجمع كبير من مواطني مدينة دمنهور.