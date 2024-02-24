الصلاة والدعاء أفضل طريقة لقضاء ليلة النصف من شعبان.. متى تبدأ؟

أكد الشيخ أحمد عبد النبي مدير الإرشاد في مديرية الأوقاف بمحافظة الدقهلية لـ«الوطن»، أن ليلة نصف شعبان بدأت بعد مغرب اليوم السبت 24 فبراير، وتستمر حتى فجر الأحد 25 فبراير.

صلاة ليلة نصف شعبان

وأضاف عبد المنعم أنه يفضل قضاء ليلة نصف شعبان من خلال الصلاة، خاصة صلاة قيام الليل: «على الأقل المسلم يصلي ركعتين بعد صلاة العشاء في قيام الليل، لهم فضل كبير في تلك الليلة المباركة».

هل الدعاء مستجاب في ليلة نصف شعبان؟

أوضح عبد المنعم، أن الدعاء مستجاب في تلك الليلة: «لا توجد صيغة محددة للدعاء، لكن يفضل أن يدعي كل شخص لأنها ليلة مستحب الدعاء بها، وكل شخص يدعي بالدعاء المحبب له».

وأشار إلى أنه يجب على المسلمين تصفية النية، من خلال التسامح والتعامل بالحسنى مع الغير: «أهم حاجة المسلم يصفي نيته، ويتسامح مع الآخرين ويتعامل بحسن النية، وينسي أي خصومات أو زعل».

استقبال رمضان ضيف كريم

وأضاف، أنه بعد نصف شعبان يبدأ المسلمون في الاستعداد لاستقبال شهر رمضان: «هتفصلنا أيام قليلة على شهر رمضان، واتمنى من المسلمين إظهار الفرحة والسعادة في استقبال شهر رمضان، لأن أي ضيف غالي يزورنا بنستقبله بأحسن حال، فما بالك برمضان شهر الكرم والمحبة».