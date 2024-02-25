يتميز برج الثور بسرعة البديهة وحدة الذكاء ويتمتع بشخصية حساسة وعاطفية وعفوية في نفس الوقت، ويمكن الاعتماد عليه في المواقف الصعبة، فهو مخلص ويحب عمله وعاشق للجمال.

ومن مشاهير برج الثور الزعيم عادل إمام، والمغنية اللبنانية ميريام فارس، وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم برج الثور الأحد 25-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج الثور أن حياتك العملية، اليوم، سوف تكون في أفضل حال وكل شيء يسير بيسر وسهولة، وتنصحك بتقبل آراء زملائك بود واحترام وإيجابية.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

تخبرك الأفلاك أنك تعيش حالة ملل مع شريك حياتك بسبب إهمالك له، وهو الآن في حالة فقدان الأمل منك، لذا يجب أن تبتعد عن الأشياء التي يكرهها وكن أكثر قربًا من الشريك، وتناقش معه بود وحب.