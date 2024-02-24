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وزير العدل الفلسطيني: ندعو المجتمع الدولي لدعم تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية

كتب:

حسن سمير
11:19 م | السبت 24 فبراير 2024
الدكتور محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني

الدكتور محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني

 قال الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن من حق جنوب أفريقيا التقدم بشكوى ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام مجلس الأمن الدولي، في حالة عدم التزام حكومة الاحتلال بالتدابير المؤقتة التي قررتها محكمة العدل الدولية، مؤكداً أن القانون الدولي لن يغفر لواشنطن تصدير الأسلحة المحرمة إلى إسرائيل.

ودعا وزير العدل الفلسطيني المجتمع الدولي لدعم تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، معتبراً أن الاحتلال الإسرائيلي حالياً في قفص الاتهام بارتكاب أعمال إبادة جماعية، حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل.

 

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