وزير العدل الفلسطيني: ندعو المجتمع الدولي لدعم تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية

قال الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن من حق جنوب أفريقيا التقدم بشكوى ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام مجلس الأمن الدولي، في حالة عدم التزام حكومة الاحتلال بالتدابير المؤقتة التي قررتها محكمة العدل الدولية، مؤكداً أن القانون الدولي لن يغفر لواشنطن تصدير الأسلحة المحرمة إلى إسرائيل.

ودعا وزير العدل الفلسطيني المجتمع الدولي لدعم تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، معتبراً أن الاحتلال الإسرائيلي حالياً في قفص الاتهام بارتكاب أعمال إبادة جماعية، حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل.