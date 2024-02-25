يتميز برج الجوزاء بطيبة القلب ورقة المشاعر، وذكي، ولكنه متناقض في معظم تصرفاته، والطريق إلى قلبه يعتمد على العقل، فهو شخصية قوية ومغامرة، ولديه قدرة على تحمل هفوات الشريك طالما الجو المحيط لا يشعر بالبلادة أو الملل.

ومن مشاهير برج الجوزاء الممثلة وفاء عامر والممثل الأمريكي مورجان فريمان، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 25-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج الجوزاء أن تتفادى المشاحنات في العمل واتخاذ القرارات التي أجلتها، ولا تقلق فأنت على الطريق السليم.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تخبرك الأفلاك يا برج الجوزاء أنه ربما تلتقي اليوم بالشخص الذي طالما حلمت به وتمنيته أن يكون شريك حياتك، وهذا الأمر يمنحك الشعور بالسعادة والتفاؤل.