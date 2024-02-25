رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 25-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:24 ص | الأحد 25 فبراير 2024
برج الجوزاء

برج الجوزاء

يتميز برج الجوزاء بطيبة القلب ورقة المشاعر، وذكي، ولكنه متناقض في معظم تصرفاته، والطريق إلى قلبه يعتمد على العقل، فهو شخصية قوية ومغامرة، ولديه قدرة على تحمل هفوات الشريك طالما الجو المحيط لا يشعر بالبلادة أو الملل.

ومن مشاهير برج الجوزاء الممثلة وفاء عامر والممثل الأمريكي مورجان فريمان، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 25-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج الجوزاء أن تتفادى المشاحنات في العمل واتخاذ القرارات التي أجلتها، ولا تقلق فأنت على الطريق السليم.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تخبرك الأفلاك يا برج الجوزاء أنه ربما تلتقي اليوم بالشخص الذي طالما حلمت به وتمنيته أن يكون شريك حياتك، وهذا الأمر يمنحك الشعور بالسعادة والتفاؤل.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج العذراء السبت 24-2-2024 مهنيا وعاطفيا.. مكانة جيدة في العمل

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 23-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الحمل السبت 24-2-2024 مهنيا وعاطفيا.. ركز على الإيجابيات

حظك اليوم برج الثور السبت 24-2-2024 مهنيا وعاطفيا.. أنفق أموالك بحذر

حظك اليوم برج الجوزاء السبت 25-2-2024 مهنيا وعاطفيا.. واصل اجتهادك

حظك اليوم برج الأسد السبت 24-2-2024 مهنيا وعاطفيا.. أظهر حبك لشريك حياتك

حظك اليوم برج السرطان السبت 24-2-2024 مهنيا وعاطفيا.. لا تكن شخصا روتينيا
بقلم صفية النجار