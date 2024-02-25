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حظك اليوم برج السرطان الأحد 25-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:24 ص | الأحد 25 فبراير 2024
برج السرطان

برج السرطان

يتميز برج السرطان بتقلب المزاج لذا يبدو حاد الطباع؛ ولكنه رقيق المشاعر وعاطفي ويجيد الحزم ويتميز بالهدوء والدقة في العمل، ويسعى لتطوير نفسه ومحب للقراءة والثقافة.

ومن مشاهير برج السرطان الأميرة ديانا، ونيلسون مانديلا رئيس جنوب إفريقيا سابقًا، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج السرطان الأحد 25-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج السرطان بأنك تسمع أخبارا سعيدة في عملك وتغير من حياتك وتجعلك في المقدمة، والأحلام سوف تتحقق، لذلك لا داع للخوف على مستقبلك فالأمور ستكون على ما يرام.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي فإن الحب سيكون من أكثر الأشياء المرهقة لك والتي تؤرقك هذه الفترة وتشعرك بالخوف من المستقبل، فالغيرة تكون عائقا بينك وبين الحبيب.

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بقلم صفية النجار