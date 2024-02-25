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الاحتلال الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه في غزة إلى 239 جنديا

كتب:

أحمد عادل موسى
09:34 ص | الأحد 25 فبراير 2024
بكاء جنود الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية

بكاء جنود الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد القتلى في غزة إلى 239 شخصًا، بعد مقتل جندي في معركة مع الفصائل الفلسطينية جنوبي غزة، مساء أمس، بحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

إصابة ضابط وجنديين من لواء جفعاتي

وقال جيش الاحتلال، إنّ الجندي يُدعي ناريا بليت، وهو رقيب من وحدة استطلاع لواء جفعاتي، إضافة إلى إصابة ضابط وجنديين من لواء جفعاتي، في المعركة جنوبي القطاع.

يشار إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت مقتل 578 جنديا منذ 7 أكتوبر الماضي، وإصابة نحو 2962 آخرين بينهم 453 في حالة صعبة.

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