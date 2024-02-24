قصواء الخلالي: الاحتلال الإسرائيلي مازال يرتكب الإبادة الجماعية في غزة

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إننا نثق في قدرة الدولة المصرية لحماية الأمن القومي، فهي تجعل ما تراه مناسبا في التوقيت الصحيح.

اعتراضات بالداخل الإسرائيلي على حكومة نتنياهو

وأوضحت خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «سي بي سي»، أن الجانب الإسرائيلي انتزعت من قلبه الرحمة، وما زال مستمرا في أعمال القتل والخراب والتجويع للشعب الفلسيطيني، رغم تكبده مزيدا من الخسائر والخزي على يد الفلسطينيين، ووجود اعتراضات بالداخل الإسرائيلي على الحكومة الإسرائيلية، مستشهدة بالمظاهرات التي يجرى تنظيمها أمام الحكومة الإسرائيلية مطالبة بإقالتها.

لا يوجد ثقة في الجانب الإسرائيلي

وأضافت أنه لا يوجد ثقة في الجانب الإسرائيلي بشأن التلويح بأن هناك قبولا بالاتفاق المرحلي بشأن المفاوضات، موضحة أن قوات الاحتلال ما زالت تستخدم سلاح القصف للتهجير وارتكاب المذابح والإبادة الجماعية بقطاع غزة، رغم الانتقادات التي وجهت لهم من الدول كافة.