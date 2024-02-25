ضبط 33 قضية اتجار بالعملة بـ11 مليون جنيه
كتب:
محمد بركات
12:32 م | الأحد 25 فبراير 2024
صورة أرشيفية
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 33 قضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية قرابة 11 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
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