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«الداخلية» تضبط 31 قضية اتجار بالعملة في السوق السوداء

كتب:

محمد بركات
11:26 ص | الخميس 01 فبراير 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية أن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، تمكن خلال 24 ساعة من ضبط 31 قضية (15 مليون جنيه مصري – 389 ألف دولار أمريكى – 55 ألف يورو – 1500 جنيه إسترليني – 8300 ريال سعودي)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

 

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