أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ وسائل إعلام فلسطينية أكدت وصول عدد من الشهداء والمصابين إلى مجمع الشفاء الطبي، جراء غارات إسرائيلية استهدفت حيي الزيتون والصبرة وشارع الرشيد جنوبي غزة.

وأضافت وسائل الإعلام، أنَّ طيران الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار بكثافة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، وإصابة عدد من الشبان الفلسطينيين جراء عمليات قنص نفذها جيش الاحتلال في منطقة الزهراء وسط قطاع غزة.