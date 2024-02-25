فيديو صادم وتحقيق.. تفاصيل قمع متظاهرين طالبوا برحيل نتنياهو في دولة الاحتلال

تسبب مقطع فيديو مصور داخل دولة الاحتلال في فتح تحقيق عاجل من جانب الشرطة الإسرائيلية؛ إذ أظهرت المواجهات الشرسة التي سموها بـ«معركة الخيل» إذ استخدمت قولت الشرطة الخيل لإنهاء اعتصام المحتجين في تل أبيب الذين طلبوا رحيل بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بجانب رغبتهم في الضغط على الحكومة للمضي قدماً في الصفقة من أجل إطلاق سراح ذويهم المحتجزين منذ السابع من أكتوبر.

تفاصيل مقطع الفيديو المصور

وبحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الناطقة باللغة العبرية، فإنَّ الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقا بعد أن أظهرت مقاطع فيديو من مظاهرات مناهضة لحكومة دولة الاحتلال في تل أبيب الليلة الماضية ضابطًا يستخدم زمام حصانه لضرب متظاهر، والذي سقط على الأرض وهو ممسك برأسه بعد أن ضربه الضابط بالزمام من فوق الحصان.

ووصفت الصحيفة الإسرائيلية اشتباكات الليلة الماضية بأنّها الأعنف من نوعها منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، والتي تسببت في اعتقال 21 شخصاً وإصابة عدة جرحى في شارع كابلان مقابل قاعدة كيريا العسكرية، وهي مقر المؤسسة الدفاعية.

שוטר במשטרת ישראל, מכה בראש אדם מבוגר, לא מסוכן, ולא מסכן אף אחד!



שוטר במשטרת ישראל, מכה בראש אדם מבוגר, ומפיל אותו לרצפה תוך שהוא מאבד הכרה.



שוטר במשטרת ישראל, זה התפקיד שלך? זה מה שאתה אמור לעשות?



זו הפגנה, במדינה דמוקרטית. זה מה שאתה אמור לעשות? להכות בראש מפגין?



למה? pic.twitter.com/MvQV4fBrdu — A.R.S : Arik Rozen Srur (@Arik_RozenSrur) February 24, 2024

غضب على مواقع التواصل

وبخلاف الخيل والضرب، استخدمت الشرطة الإسرائيلية سيارات الرش، وقامت بأعمال عنف تجاه المحتجين، بحسب ما ذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، التي أشارت إلى أن أحد المتظاهرين قد فقأت عينه، مما جعل العديد من رواد المواقع التواصل الاجتماعي ينددون بما حدث في الاحتجاجات العنيفة التي وقعت.