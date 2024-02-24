صواعق كهربائية واعتقالات بحق المتظاهرين ضد حكومة نتنياهو.. ماذا يحدث في تل أبيب؟

خرج آلالاف المتظاهرين الإسرائيليين منذ قليل، في مسيرات حاشدة أمام الكنيست ومنزل رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مطالبين بإقالة الحكومة، وإتمام صفقة تبادل المحتجزين في قطاع غزة بأي ثمن، إلا أن قوات الأمن الداخلي، التي يقودها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، تعاملت بعنف مع المتظاهرين.

قوات الأمن تتعامل بعنف مع المتظاهرين الإسرائيليين

وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، عن خروج آلاف المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد ضد الحكومة اليمينية المتطرفة، حيث جاءت مسيرة الاحتجاج الرئيسية الليلة في «كابلان»، بمدينة تل أبيب، بمشاركة عدة آلاف من المتظاهرين، مطالبين بضرورة عقد صفقة إعادة المحتجزين في أقرب وقت.

مظاهرة في تل أبيب للمستوطنين تطالب برحيل نتنياهو وعقد صفقة تبادل pic.twitter.com/DQYdlsl72t — Ranouch (@HcinirandaC) February 24, 2024

وأضافت الصحيفة أن الشرطة تعاملت بعنف مع المتظاهرين، إذ شوهد ضباط الشرطة وهم يقومون بصد المتظاهرين الذين حاولوا النزول إلى ممرات «أيالون»، بدأت بعدها الشرطة في استخدام مسدسات الصعق الكهربائية ضد المتظاهرين في «كابلان»، وأشارت الصحيفة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام مسدسات الصعق ضد المتظاهرين، منذ بداية العدوان على قطاع غزة.

اشتعال الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي

تأتي هذه المسيرات الاحتجاجية، بالتزامن مع المسيرة الأسبوعية التي ينظمها أهالي المحتجزين في قطاع غزة، في ساحة متحف تل أبيب، والتي يشارك فيها الآلاف الذين يلوحون بصور المحتجزين في غزة منذ 141 يوماً.

كما انطلقت مساء اليوم السبت، في ساحة باريس بمدينة القدس المحتلة، مظاهرة تطالب بالإفراج عن المحتجزين، بمشاركة نحو ألف شخص، يحملون المشاعل وصور المحتجزين، ويرددون هتاف: «بيبي رجع المحتجزين».

كما اندلعت مظاهرة أخرى ضد حكومة نتنياهو في «قيسارية»، قام خلالها المحتجون بإغلاق الطريق الرئيسي، وخاضوا مواجهة طويلة مع الشرطة، التي ألقت القبض على عدد من المتظاهرين.

وقام المتظاهرون بالتوجه إلى منزل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حيث اعترضتهم قوة معززة من الشرطة من محطة «الخضيرة»، ومنطقة «منشيه».

كما نُظمت مظاهرة أخرى ضد الحكومة في القدس، شارك فيها ما بين 200 و300 شخص، أمام مقر إقامة رئيس دولة الاحتلال، مطالبين بإجراء الانتخابات على الفور، وهتفوا: «الانتخابات الآن!»، فيما تظاهر نحو 300 شخص في بئر السبع.