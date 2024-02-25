«معلومات الوزراء»: تراجع أسعار الشاي اليوم 22 جنيها في الكيلو

تراجعت أسعار الشاي نحو 22 جنيهًا في الكيلو، إذ بلغ شاي العروسة نحو 221 جنيهًا، اليوم الأحد، بعدما كان 243 جنيهًا، مقارنة بأسعار أمس، وذلك وفقًا للأسعار المنشورة على البوابة الرسمية للأسعار العالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

تراجع أسعار الفول والدقيق

وتواصل بعض السلع الغذائية المهمة تراجعها من بينها الفول المعبأ الذي سجل سعره بين 34.5 إلى 64.5 جنيه، بنسبة انخفاض تصل لـ3.47 جنيه للكيلو، وتراوح سعر كيلو الدقيق المعبأ ما بين 19 جنيهًا إلى 30.95 جنيه، بنسبة انخفاض تصل لـ1.35 جنيه في الكيلوجرام، فيما وصل تراوح سعر عبوة زيت عباد الشمس أصناف متنوعة الـ1 لتر بين 56.89 إلى 107.37 جنيه، بنسبة انخفاض تصل لـ5.88 جنيه.

يشار إلى أنّ واردات مصر من الشاي سجلت نحو 46 مليونا و544 ألف دولار فى يناير فبراير 2023، وتأتي مصر في مقدمة الدول العربية الأكثر استهلاكا للشاي، بحسب بيانات «ورلد توب إكسبورتس»، بمعدل 22.2% من استهلاك الدول العربية في 2021، وتقع في المرتبة السابعة عالميًا على قائمة الدول الأكثر استيرادا للشاي العام الماضي.

رأس الحكمة.. أكبر مشروع استثماري

يذكر أنّ مصر وقعت الخميس الماضي، أكبر مشروع استثماري مع كيانات كبرى لمشروع رأس الحكمة، ويعد المشروع شراكة بين مصر والإمارات، وتتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة، باستثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار تدخل للدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.