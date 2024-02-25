أبرز المصطلحات في قانون التصالح بمخالفات البناء.. ما معنى طلبات لم يبت فيها؟

مع اقتراب موعد تطبيق قانون التصالح الجديد، حددت اللائحة التنفيذية الخاصة به بعض المصطلحات القانون رقم 187 لسنة 2023 وهي كالتالي:

الطلبات التي لم يتم البت فيها

هي الطلبات المقدمة للتصالح وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولم تقم اللجنة الفنية للتصالح بالبت فيها سواء بالقبول او الرفض حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 187 لسنة 2023

الطلبات التي لم تنقض مواعيد فحصها

هي الطلبات المقدمة للجنة التظلمات وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها ولم تنقض مدة 90 يومًا المحددة للبت حتى تاريخ العمل بقانون التصالح الجديد

إخطار مقدم الطلب

إخطار بخطاب يسلم لمقدم الطلب او بخطاب موصي عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات بالإضافة إلى وسيلة الإخطار المحددة بطلب التصالح وذلك طبقا للنموذج رقم 4 المرفق بلائحة التصالح.

المطور العقاري

كيان اعتباري له حق مزاولة نشاط التطوير العقاري، بشرط أن يكون مزاولة نشاط التطوير العقاري أحد الأنشطة المرخص له بمزاولتها في مستندات تأسيسه من سجل تجارى ونظام أساسي وتعديلاتها الرسمية وخلافه.

مهندس مقيد بنقابة المهندسين

مهندس مقيد بنقابة المهندسين المصرية بموجب شهادة قيد صادرة من النقابة تفيد بذلك.