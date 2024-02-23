أبرز تفاصيل لائحة قانون التصالح.. تشكيل لجنة للرد على استفسارات المواطنين

أقرت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ضرورة تشكيل لجنة من وزارة الاسكان تختص بالرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة واللجان المنصوص عليها في اللائحة، وتؤدي مهامها طبقًا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2023 واللائحة، ويجرى إزالة أي عراقيل تواجه تطبيق قانون التصالح وتقنين الوضع.

بيانات التصالح

ومن الأمور التي جرى إقرارها، إنشاء الجهة الادارية المختصة سجلات خاصة ورقية أو مميكنة مدون بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها، ويثبت بها بيانات العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع ومنها اسم مقدم طلب التصالح، وعنوان العقار محل المخالفة، رقم الطلب ،رقم الترخيص وتاريخه، مساحة المخالفة ونوعها وبيان المخالفة المقدم عنها الطلب، المستندات المقدمة، وقيمة رسم الفحص ومقابل جدية التصالح وتاريخ إيصالات السداد.

جدية التصالح

وأوضحت اللائحة أنه يجرى سداد مقابل جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة مقابل التصالح وفق المساحة الواردة فى طلب التصالح ويتم سدادها نقدا أو بأى وسيلة نقدا،وأيضا ايصال سداد رسم فحص التصالح .

جدير بالذكر أنَّ جريدة الوطن انفردت الثلاثاء الماضي بنشر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد قبل إقرارها رسميا الأيام المقبلة، إذ تشير اللائحة إلى الاجراءات المطلوبة للتصالح ورسوم الفحص وجدية التصالح، ومدة تقنين الوضع، واللجان المختصة بتحديد رسوم التصالح بالمحافظات، والتيسيرات المقدمة للمواطنين من أجل تقنين الوضع.