قريباً .. افتتاح علامات تجارية جديدة في «مدينتي ستريب»

قام الأستاذ/ عمر هشام طلعت ، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى ، بجولة في مدينتي ستريب ، أحدث المشروعات التجارية في مدينتي ، تفقد خلالها عدداً من الوحدات التجارية الجاري تطويرها بالمشروع .

ويشهد مدينتي ستريب خلال الفترة القادمة افتتاح العديد من العلامات التجارية لمختلف الأنشطة ، منهاSamir & Aly للأدوات المكتبية ، و Süss للحلويات، ومطعم The BRGR Truck ، وكافيه 1980 ، ومطعم Meat Moot Egypt ، وأيضاً سعودي ماركت .

وأكد عمر هشام طلعت أن المجموعة تحرص على أن يضم مدينتي ستريب فروعاً لأشهر و أكبر العلامات التجارية في مختلف المجالات، مؤكداً أن المشروع يأتي استكمالا للنجاحات الكبيرة التي حققتها المجموعة في تطوير العديد من المراكز التجارية المتكاملة ووجهات التسوق في مشروعاتها المختلفة، أبرزها أوبن آير مول وكرافت زون واوول سيزونز بارك بمدينتي، وجيت واي وافينيو مول بالرحاب .

https://we.tl/t-vcNtHCLUo5

ويعد مدينتي ستريب أحدث المشروعات التجارية في مدينتي، ويتضمن 125 وحدة تجارية بمساحة إيجارية 28 ألف متر مربع، وسيتوفر فيه كافة الخدمات التي يحتاجها سكان مدينتي وسكان شرق القاهرة كلها، إذ يضم مطاعم وكافيهات وفروع للبنوك ومعارض سيارات وجيم وماكينات صراف آلي وصيدليات ومخابز ومكتبات ومحلات مجوهرات وملابس رياضية وأنشطة تجارية متنوعة.