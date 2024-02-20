وسط حضور جماهيري.. توقيع رواية "أبو الهول" للكاتب أحمد مراد في مدينتي

استضاف منتدى مدينتي الثقافي اول امس الاحد 18 فبراير حفل التوقيع الأول لرواية "أبو الهول" للكاتب والسيناريست الكبير احمد مراد . وشهد حفل التوقيع حضور نخبة من الادباء والصحفيين وعدد كبير من سكان مدينتي والرحاب الذين شاركوا بفعالية في المناقشات التي دارت مع الكاتب احمد مراد خلال حفل التوقيع.

رواية "أبو الهول" تدور أحداثها خلال فترة تَفشِّى وباء الطاعون فى القرن التاسع عشر بالقاهرة، بعد ظهور جثة عائمة فى مياه النيل، تحمل الكثير من الأسرار. جدير بالذكر أن الكاتب أحمد مراد اسم بارز في الحركة الأدبية والسينمائية في مصر، وتتصدر كتبه قوائم الأكثر مبيعا وكذلك تعد أفلامه التي يقدمها للسينما من أكثر الأفلام جماهيرية.

يشار الى أن مدينتي تشهد استضافة وتنظيم فعاليات ثقافية وفنية بشكل دوري تسهم في نشر الفن والابداع والثقافة بين قاطني المدينة ، كما استضافت مدينتي خلال الأعوام الماضية 5 نسخ لسمبوزيوم دولي للنحت بمشاركة اشهر فناني النحت في العالم ، وكانت من أهم الملتقيات الابداعية في مصر، فضلا عن تنظيم معرضا للكتاب تحت رعاية وزارة الثقافة والهيئة المصرية للكتاب لتشجيع السكان على القراءة، لتصبح مدينتي منارة للثقافة والفنون في شرق القاهرة.

اقيم حفل التوقيع بمدينتي ، بالتعاون مع مكتبة كليب - الرحاب ، وبرعاية Printshop Express و Bling .