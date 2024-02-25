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رئيس الوزراء يلتقي أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني

كتب:

أسماء زايد
05:31 م | الأحد 25 فبراير 2024
رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.

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