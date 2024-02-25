رئيس الوزراء يلتقي أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني كتب: أسماء زايد 05:31 م | الأحد 25 فبراير 2024 رئيس الوزراء يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: رئيس الوزراء الأوكراني: نتوقع وصول مساعدات اقتصادية أمريكية بـ11.8 مليار دولار رئيس الوزراء يبحث مع أعضاء الحوار الوطني تنفيذ توصيات المرحلة الأولى رئيس الوزراء: مشروع رأس الحكمة شراكة ولا يمثل بيعا للأصول موعد تنفيذ مشروع رأس الحكمة.. رئيس الوزراء يوضح التفاصيل رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء أعضاء مجلس أمناء الحوار مجلس أمناء الحوار بقلم أسماء زايد