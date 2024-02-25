رئيس الوزراء يبحث مع أعضاء الحوار الوطني تنفيذ توصيات المرحلة الأولى

تعقد لجنة تنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني أولى اجتماعاتها مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، لمناقشة تنفيذ التوصيات التي صدرت عن المرحلة الأولى للحوار.

توصيات الحوار الوطني

وأوضح مصدر مطلع لـ«الوطن»، أن الاجتماع يهدف إلى التنسيق مع الحكومة ومناقشة آلية تنفيذ التوصيات النهائية الصادرة عن المحاور الثلاثة للحوار الوطني السياسي والاقتصادي والاجتماعي في نسخته الأولى.

أعضاء لجنة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى

وأشار المصدر إلى أن اللجنة المشاركة في الاجتماع من الحوار الوطني تضم لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب والجهات المختلفة ذات الصلة، التي أعلنها مجلس الأمناء، وهم الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والنائب أحمد الشرقاوي، والنائبة أميرة صابر، والنائب طلعت عبد القوي، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، والدكتور عمرو هاشم ربيع، والدكتورة فاطمة سيد أحمد، والمهندس كمال زايد.