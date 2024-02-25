إصابة حارس عقار بسبب الأسانسير بالدقي

أصيب حارس عقار داخل المصعد، بعد أن احتجز بين الطابقين الأول والأرضىي، وتم إخراجه بمعرفة الحماية المدنية، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى العميد عمرو حجازي رئيس قطاع شمال الجيزة، إخطارا من المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، باحتجاز شخص داخل المصعد بشارع ميشل باخوم بدائرة القسم.

على الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، وبالانتقال تبين احتجاز «شلبي، ف» 50 سنة حارس عقار، مقيم بذات العنوان داخل المصعد بين الأرضي والأول.

وجرى إخراجه بمعرفة الحماية المدنية، وتبين إصابته بشرخ في الساق، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.