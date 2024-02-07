أزمات النجوم في مطلع 2024.. حوادث ومتاعب صحية وأحدث المتضررين علاء مرسي

تعرض عدد من نجوم الفن مع بداية عام 2024 لأزمات صحية وحوادث تسببت في توقفهم عن النشاط الفني لفترة مؤقتة، وحجزهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم لحين استقرار حالتهم الصحية، وتطوّر الأمر لدى بعض النجوم ليدخلوا غرفة العمليات ويجرون عمليات جراحية، وكان آخرهم الفنان علاء مرسي، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أبرز النجوم الذين تعرضوا لأزمات صحية.

علاء مرسي يعاني من أزمة في القولون

دخل الفنان علاء مرسي يوم الأحد الموافق 4 من شهر فبراير الجاري المستشفى، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، وخضع لإجراء عملية جراحية وذلك بعد معاناته مع أزمة في القولون تسببت في إجرائه لعملية بـ المنظار.

أحمد العوضي يصاب بنزلة معوية حادة

وتعرّض الفنان أحمد العوضي في بداية العام لوعكة صحية شديدة، إذ أنّه كان يعاني من نزلة معوية حادة تسبب في نقله إلى أحد المستشفيات لإتمام العلاج، حتى خرج بعد 72 ساعة من الملاحظة الطبية والكشف ليستأنف تصوير مشاهده في مسلسل «حق عرب».

نقل عمرو عبدالعزيز إلى «عناية القلب»

أما عن الفنان عمرو عبدالعزيز فتعرض إلى أزمة صحية في 24 من الشهر الماضي تسببت في نقله إلى عناية القلب بـ أحد المستشفيات، حتى أصبح في حالة جيدة جعلته قادراً على الخروج من المستشفى، كما أنه توجه بالشكر إلى الفريق الطبي المسئول عن رعايته.

صبري عبدالمنعم يعاني من مشكلة في القلب

وفي الشهر الماضي، أُصيب الفنان صبري عبد المنعم بوعكة صحية شديدة تسببت في دخوله المستشفى لتلقي علاجه كاملاً، إذ أنَّه كان يعاني من بعض المشكلات في القلب ما أدى إلى إجرائه عملية جراحية.

جراحة في أسنان خالد الصاوي

وتعرّض الفنان خالد الصاوي خلال الأيام الماضية إلى أزمة صحية مفاجئة أثناء تصويره لـ مسلسل «صدفة»، أدت لخضوعه إلى عملية جراحية في أسنانه، ومكث في المستشفى فترة زمنية لاستكمال علاجه.

هادي خفاجة يتعرّض لحادث سير

كذلك تعرض الفنان هادي خفاجة إلى حادث سير أليم في شهر يناير الماضي، حيث اصطدمت سيارته بالرصيف ما أدى إلى انقلابها، وذلك أثناء ظهوره في أحد «اللايفات» على تطبيق الـ«تيك توك» الشهير، وسرعان ما نُقل إلى أحد المستشفيات ودخل إلى الرعاية الصحية لتلقي العلاج، ووضعه الأطباء تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة للتأكد من سلامته.

بيومي فؤاد يُصاب بأزمة تنفسية

وفاجأ الفنان بيومي فؤاد الجمهور بصورة له داخل أحد المستشفيات يوم 15 يناير الماضي وهو يضع جهاز التنفس، إذ أنَّه تعرّض إلى ضيق شديد في التنفس مما شخصه الأطباء بأزمة تنفسية شديدة لكنها لم تتطلب حجزه في المستشفى.