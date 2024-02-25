رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: سعيد ومتفائل بمشروع رأس الحكمة

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن مصر في حاجة إلى تكرار مشروع رأس الحكمة أكثر من مرة، لأنه سيروج للسياحة بصورة كبيرة في ظل المنافسة الشرسة على جذب السياح في المنطقة، مشيرًا إلى أنه سعيد ومتفائل جدًا بهذا المشروع.

مشروع رأس الحكمة انعكس على سعر الصرف بصورة كبيرة

وتابع «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن هذا المشروع انعكس على سعر الصرف بصورة كبيرة، وينعكس خلال الفترة المقبلة بصورة أكبر على أسعار السلع وسعر الصرف، ورغم أن هذه الصفقة جيدة، فمن الضروري القيام بإصلاحات هيكلية حتى لا يتعرض الاقتصاد لأزمات مماثلة للأزمة الحالية مستقبلاً.

مجتمع عمراني متكامل

وأضاف أن مشروع رأس الحكمة متكامل ومتعدد الجوانب، فهو عبارة عن مجتمع عمراني متكامل، وينعكس على الإقامة في الساحل الشمالي المعروف بالإقامة الموسمية؛ فهذا المشروع سيحول الساحل لمنطقة إقامة مستدامة طوال العام.