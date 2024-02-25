المستشار محمود فوزي: رئيس الحكومة وافق على تشكيل لجنة تجتمع مع «أمناء الحوار الوطني»

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى مساء اليوم، مجموعة من مجلس الأمناء والمقرر العام للمحور الاقتصادي.

رئيس الوزراء أبدى اهتمامه بالتطبيق العملي لمخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني

وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن رئيس الوزراء أعرب عن اهتمامه بالتطبيق العملي لمخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.

وأكمل رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني أن رئيس الحكومة وافق على تشكيل لجنة تجتمع مع «أمناء الحوار الوطني» دورياً كل أسبوعين، دعماً للجهود التنسيقية هو ما يعكس جدية الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس السيسي وتعهد بتنفيذ كل ما يتم التوافق عليه، وأن رئيس الوزراء فاجأ منسق عام الحوار الدكتور ضياء رشوان، بتسليم عدد من الوثائق، وبها ملخص كامل لما دار في جلسات الحوار الوطني في جميع محاوره، إضافة إلى وثيقة لخطة تنفيذية لتنفيذ توصيات المرحلة الأولى والتي تضم 135 توصية، محدد فيها مدى وتوقيت وجهة التنفيذ، وهذا أمر عملي جدا.

السياسة الحكومية الجيدة هي القائمة على توافق مجتمعي

وأشار إلى أن مجلس الأمناء سعد برد وتفاعل رئيس الوزراء الرائع مع الحوار الوطني، لافتًا إلى أن السياسة الحكومية الجيدة هي القائمة على توافق مجتمعي، والحوار الوطني قادر على أن يوفر للحكومة هذا التوافق.