والدة «فتاة الشروق»: «الرئيس السيسي اتصل بنفسه وقالنا هنسفرها لو احتاجت تتعالج بره»

وجّهت دينا إسماعيل والدة الفتاة حبيبة «فتاة الشروق» التي حاول قائد سيارة أجرة اختطافها، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: أشكر الرئيس السيسي لتواصله الشخصي معنا وإعلانه تقديم كل المساعدات لابنتي.

أسرة «فتاة الشروق» تشكر الرئيس السيسي

وأضافت خلال مداخلة تليفزيونية في برنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني: «أطلب من الله عز وجل أن تعود حبيبة لصحتها من جديد»، مضيفة: «بشكر سيادة الرئيس السيسي لأنه اتصل بنفسه، وقدم كافة المساعدات اللي تحتاجها ابنتي، وقال أي حاجة تحتاجها حتى لو تسافر بره تتعالج هنسفرها».

وأوضحت: «طبعًا ألف شكر للرئيس السيسي وكتر ألف خيره إنه اتصل واهتم بالموضوع، وأتمنى بنتي تقوم بالسلامة إن شاء الله بحق الأيام المفترجة».

بيان وزارة الداخلية بشأن الواقعة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام سيدة بالقفز من سيارة بطريق السويس بالقاهرة بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبال السيدة المشار إليها – مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول مصابة بجروح بالرأس واضطراب بدرجة الوعى لا يمكن استجوابها.

أفاد أحد شهود الواقعة مقيم بدائرة القسم بأنه حال سيره بطريق السويس بدائرة القسم شاهد المصابة حال قفزها من باب سيارة خلفى كانت تستقلها أثناء سيرها، فتوقف لمساعدتها وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة المشار إليها "تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي"، ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها قامت بالقفز من السيارة خشية تحرشه بها، وتم نقلها للمستشفى عقب ذلك.

تم تحديد وضبط السائق المذكور له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الجيزة وبمواجهته قرر أنه حال قيامه بغلق نوافذ السيارة ورش معطر فوجئ بقيام المذكورة بالقفز من السيارة، فقام باستكمال سيره ولم يتوقف خشية تعرضه للإيذاء، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.