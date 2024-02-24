خالد الجندي: الرئيس السيسي يعمل في صمت وحكمة لرخاء مصر (فيديو)

علَّق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على الصفقة الكبرى الاستثمارية بين مصر والإمارات بشأن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، قائلًا: «مصر أكبر وأغلى من أي هراء يروجه لقطاء الأوطان ومعدومو الانتماء، وفاقدو الأهلية وفاقدو التربية الذين شهَّروا بمصر».

مصر رويت بدماء الشهداء

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية dmc، اليوم السبت، أن «مصر رويت بدماء الشهداء، وضحى من أجلها الملايين والملايين، ونجحت في الصمود رغم الأزمة العالمية».

لا يوجد في العالم شعب عنده حب وانتماء لهذا البلد زي المصريين

وتابع: «مصر التي فيها خير خلق الله، مصر التي فيها الكنيسة، ولا يوجد في العالم شعب عنده حب وانتماء لهذا البلد زي المصريين، والرئيس السيسي يعمل في صمت وحكمة لرخاء البلاد، ألف مليون تحية للرجل الذي لم يخذل بلده».