«التنسيقية» تعقد ورشة عن «تحديات الصحف القومية» اليوم

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل، اليوم، بعنوان «تحديات تواجه الصحف القومية في مصر»، في ظل التحديات القائمة التي تواجه الصحافة القومية من ضعف مبيعات الجرائد الورقية، والتحديات التكنولوجية، وتمويل الصحف القومية، وأجور العاملين.

هيكلة الصحف القومية

وتناقش الورشة محاور عدة أبرزها إعادة الهيكلة في الصحف القومية، وتمويلها، وملف الديون، وكيفية الاستفادة من أصولها، وكذلك طباعة الورق في ظل صعود الصحافة الإلكترونية، وتطوير المهنة وأنماط الصحافة، وهل ستندثر الصحافة التقليدية أمام الثورة التكنولوجية؟

ويدير الجلسة، خلال الورشة، النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولطفي سالمان عضو التنسيقية.

ويشارك في الورشة، علي حسن، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط ورئيس التحرير، هبة صادق، رئيس مجلس إدارة روزاليوسف، إياد أبو الحجاج، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، خالد ميري، رئيس تحرير الأخبار، عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور، محمد البهنساوي رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم، إبراهيم أبو كيلة، وكيل نقابة الصحفيين.

ندوة التنسيقية

كما يشارك كل من الدكتورة شيماء عبد الإله، عضو الهيئة الوطنية للصحافة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، النائبة مارسيل سمير، النائبة أميرة العادلي، النائب علاء عصام، النائب عماد خليل، النائب محمود بدر، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، النائب رامي جلال عامر، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، كامل كامل، فيولا فهمي، إسراء طلعت، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.