مدير «عصير الكتب»: تنسيقية شباب الأحزاب قدمت تأثيرا سياسيا وثقافيا

قال محمد شوقي، مدير دار نشر «عصير الكتب»، إن تجربة الدار نشأت من مجموعة من الشباب على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» كانوا يقدمون ورش عمل وندوات ولقاءات لتشجيع الناس على القراءة، موجها الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب على دعوتهم للدار وتأثيرهم في الحياة السياسية والثقافية، وقدموا ندوات هي الأكثر إقبالا وجماهيرية، ومقرهم على مدار اليوم مزدحم بالزوار من مختلف الفئات العمرية.

معرض الكتاب

وأشار «شوقي» خلال كلمته بندوة التنسيقية، إلى أن فريق تأسيس الدار واجه مشكلات في البداية وأهمها عدم وجود نظام، ولكن مع الوقت تجاوز الفريق المشكلات، وبدأ بالعمل في معرض الكتاب، متابعا «وجدنا مكانا في صالة 3 وكان بعيدا عن دور النشر المعتادة، وشاركنا بـ5 كتب في أول معرض لنا، ولم تكن لدينا الخبرة الكافية في التجهيز للمعرض، ولكن مع الوقت تطور الأمر وأصبح لدينا أكثر من 300 متطوع وشريك نجاح، ولدينا أكثر من 1000 إصدار، ونمثل مصر في مختلف الدول والمحافل والمؤتمرات الدولية».

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمناقشة دور مؤسسات النشر في تعميق الوعي لدى الشباب، واستخدام الآليات الحديثة لجذب الشباب، بحضور الدكتور رامي جلال عضو مجلس الشيوخ ممثلًا عن التنسيقية، والكاتب الدكتور رامي عبدالباقي، والمترجم مارك مجدي، ومحمد شوقي مدير دار عصير الكتب.