ابني بيتك بالمكعبات.. حل ذكي دون خرسانة لتوفير الأموال

يتطلب البناء الكثير من الأموال بداية من المواد الخام الممثلة في الحديد والإسمنت والطوب والرمال إضافة إلى أجر العاملين، لكن الأمر أصبح سهلًا وموفرًا للوقت والمال مع بديل الطوب الأحمر، الذي لا يحتاج إلى الخرسانة أو الكثير من أعمدة الحديد.

ووفق موقع «trend Hunter»، وما ذكره المهندس المعماري مصطفى محمود بخيت، استشاري ترميم المباني الأثرية، من تصريحات خاصة بـ«الوطن» نوضح أهم المعلومات حول الطوب الذكي.

ما هو الطوب الذكي؟

مكونات الطوب المتطور تتلخص في كونها خليط من الصخر الجيري والرماد البركاني والرمل، على أن يتم طحن المكونات إلى جزيئات صغيرة للغاية؛ حتى توفر عامل الصلابة وتزداد جودتها.

كيفية البناء بالطوب الذكي

يتوافر نوعان من الطوب المتطور، حيث يستخدم الشكل الاعتيادي منها في البناء العام، بينما يختص النوع الثاني الذي يتواجد على شكل حرف «U» بالتأسيسات الخاصة بأنابيب المياه والكهرباء، على أن تضاف أساسيات المياه والكهرباء أثناء عملية البناء؛ إذ يصعب تكسير قوالب الطوب نظرًا لقوة صلابتها.

هل يوجد الطوب الذكي في مصر؟

أوضح المهندس المعماري أنّ استخدام الطوب المتطور غير منتشر في مصر رغم مميزاته العديدة، بسبب عدم انتشار المصانع المنتجة له.

ويتوقع «بخيت» سيطرة الطوب الذكي في الأعوام المقبلة على سوق البناء، ودخوله في تأسيس العديد من المشاريع القومية.

مميزات استخدام الطوب الذكي في البناء

- توفير 50% من تكلفة الاستثمار البنائي الاعتيادي.

- لا يحتاج البناء في ظل استخدام الطوب المتطور إلى أعمدة تدعمه.

- توفير الطاقة؛ إذ يعمل على توجيه الحرارة إلى خارج البناء بكفاءة في فصل الصيف، بينما يمنع تسربها في فصل الشتاء.

- التوفير في العمالة، حيث يمكن رص قوالب البناء بسرعة وبسهولة مع أقل نسبة من العمل أو الخبرة.

- المقاومة العالية لعوامل الطبيعة مثل الزلازل.

- القوة والتماسك، نظرًا لطبيعة تكوينه الهيكلية.

- يعد البناء المشيد بالطوب المتطور عازلًا صوتيًا فائق الجودة.