التراس يبحث تنفيذ المشاريع ذات الأولوية القومية بمصر مع شركة "تراينجل"

أكّد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتنفيذ المشروعات القومية التنموية وخفض الواردات في مجالات الصناعة المختلفة .

جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع ومجموعة "تراينجل" التي تشمل شركة "جاما" للإنشاءات وشركة "توكل" و"أونسبك" للخدمات الهندسية و"تراينجل" للمعدات الثقيلة و"تراينجل" للطاقة و"تراينجل TDC".

في هذا الصدد، أشار "التراس"، إلى أنَّ هذا التعاون يأتي في إطار خطة العربية للتصنيع لتعزيز التكامل مع المؤسسات الوطنية، مشيدًا بخبرات مجموعة "تراينجل" في مجال تنفيذ المشاريع العملاقة ذات الأولوية القومية بمصر، إضافة إلى مشاركتها في إقامة العديد من المشاريع الحيوية في عدة دول عربية وأفريقية.

وأوضح "التراس"، أنَّه تمّ الاتفاق على التعاون والتكامل لتنفيذ المشروعات القومية بمصر والدول الأفريقية والعربية، مضيفًا أنَّه تمّ الاتفاق على تنفيذ مشروعات التحول الرقمي والحلول المتكاملة في مجالات البترول والغاز والأعمال الهندسية والإنشائية والبنية التحتية للمشروعات التنموية، بالاستفادة من المواد والمعدات التي تنتجها الهيئة العربية للتصنيع والمصانع والشركات التابعة لها وفقًا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار السوق التنافسية.

وذكر "التراس"، أنَّه اتفق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة تنفيذ المشروعات المستقبلية بمصر والدول الأفريقية والعربية مثل مشروعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق ومحطات الطاقة الشمسية وشبكات الكهرباء ومحطات معالجة المياه وشبكات المياه والغاز والصرف الصحي، مؤكّدًا أنَّ هذا التعاون سوف يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب واكتساب المهارات والخبرات الحديثة وفقا للثورة الصناعية الرابعة.

فيما أعرب المهندس أحمد محمد الطويل رئيس مجلس إدارة مجموعة "تراينجل"، عن ثقته في نجاح هذا التعاون وذلك لما تمتلكه الهيئة العربية للتصنيع من رؤية واستراتيجية واضحة لتنفيذ المشروعات التنموية القومية بالكفاءة المطلوبة وأعلى مُستويات الجودة والسرعة في التنفيذ وتسليمها في التوقيتات المحددة، مشيدًا بالقدرات التصنيعية للعربية للتصنيع وأهميتها لتعزيز خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات الصناعة المتعددة.