خبير عسكري يكشف الهدف الرئيسي للضربات الإسرائيلية على لبنان

قال ، الخبير العسكري والاستراتيجي، خالد حمادة، إنّ الداخل اللبناني عرضة للهجمات الإسرائيلية، خاصة بعد ضرب مدينة بعلبك، ما يعني أن الحرب دخلت مرحلة جديدة، لأن الحدود اللبنانية وتحديدا منطقة البقاع في جنوب لبنان، هي خزان بشري لحزب الله، وبقعة لتمركز البنية التحتية ومخازن الخاصة بهم.

لبنان دخلت تنفيذيًا لمرحلة الحرب

وأضاف «حمادة» خلال مكالمة هاتفية له على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّ لبنان دخلت تنفيذيًا لمرحلة من الصراع، وهي مرحلة الحرب، بما يؤكد ما قاله مسؤولون إسرائيليون، إن توقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، لا يعني توقف العمليات في لبنان.

الهدف من الحرب الإسرائيلية على لبنان

وأكمل: «الأمريكيون يعملون على تخفيف وقف إطلاق النار في قطاع غزة مهما اختلفت شروطه، لتحقيق الهدف السياسي الأساسي من الحرب الإسرائيلية على لبنان، أو من الحرب الأمريكية بالوحدات العسكرية الإسرائيلية، وهي تثبيت معادلة استقرار للكيان المحتل».