إسرائيل تمدد إجلاء 60 ألف مستوطن من الحدود مع لبنان إلى أغسطس المقبل

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تدرس تمديد خطة إجلاء نحو 60 ألف مستوطن من الجليل القريبة من الحدود الشمالية مع لبنان، حتى أغسطس المقبل بدلا من 7 يوليو، ما قد يشير إلى جدول زمني غير واضح لاحتماليات الحرب في لبنان، ما يترك المستوطنات القريبة من الحدود خالية من السكان لمدة عام تقريبا على الأقل.

القرار تغيير في الخطوط العريضة للخطط الداخلية بدولة الاحتلال

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار يعد تغييرًا في الخطوط العريضة الداخلية في إسرائيل، إذ كان عدة مسؤولين طالبوا من قبل بإجلاء سكان المستوطنات على طول خط النزاع من منازلهم بأمر من الحكومة والجيش إلى أجل غير مسمى، وحينها رفض الجهاز الأمني تمديد مخطط الإخلاء لمدة أطول من شهرين فقط في المرة الواحدة حتى لا يكشف لحزب الله الجدول الزمني الإسرائيلي والاستعدادات المتوقعة لشن هجوم، على الرغم من جهود التسوية السياسية.

التغيير يشير إلى خطط جديدة للحرب

وأشارت الصحيفة إلى أن تمديد خطة الإخلاء 6 أشهر في مرة واحدة هو تغيير جذري في الخطط ويشير إلى خطط جديدة للحرب، فيما تدرك المؤسسة الأمنية أنه من غير الممكن في هذا الوقت الشروع في حملة لإعادة الأمن إلى حياة المستوطنين في الشمال، بسبب الخلافات السياسية مع الولايات المتحدة وفرنسا، اللتين تسعيان إلى تسوية سياسية مع حزب الله، دون قتال.

وأوضحت الصحيفة أن بينما يسعى العالم لتسوية سياسية، يستغل جيش الاحتلال الواقع «القسري» ويهاجم أهدافًا وبنى تحتية في جنوب لبنان.