«الخشت» يعلن بدء دخول جامعة القاهرة عصر جامعات الجيل الخامس

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال كلمته بحفل خريجي كلية الإعلام، اكتمال تحول الجامعة لجامعة من الجيل الرابع، وبدء العمل للتحول نحو جامعات الجيل الخامس، مشيرًا إلى أن تحول الجامعة للجيل الرابع جاء وفق شهادة المؤشرات الدولية مثلا كلاريتيف وسكوبس، وجاء نتيجة اتباع الجامعة لاستراتيجية محددة، وإطلاقها مباردة لسد الفجوة المعرفية، ودراسة محاور التقدم داخل التصنيفات الدولية والعمل عليها لسنوات عديدة.

جامعة القاهرة في التصنيفات الدولية

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى التقدم الكبير الذي حققته الجامعة داخل مختلف التصنيفات الدولية المرموقة، وتقدمها 185 مركزًا هذا العام، و100 مركز داخل تصنيف شنغهاي، ودخول 8 تخصصات داخل أفضل 100 جامعة عالميًا، مضيفًا أن قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية حقق تقدما كبيرا وأصبح ضمن أفضل 300 مركز على مستوى العالم من بين 30 ألف جامعة بعد أن كان خارج التصنيف منذ سنوات عديدة، لافتًا إلى أن جامعة القاهرة أصبحت اليوم داخل المربع الذهبي Q1 للبحث العلمي على المستوى الدولي وفق مؤشر كلاريتيف.

واستعرض الدكتور محمد الخشت، عددا من الإنجازات التي استطاعت الجامعة تحقيقها في عدة قطاعات من بينها إنشاء جامعة القاهرة الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، وبدء الدراسة بها من خلال 18 برنامجًا دوليًا معتمدا، والانتهاء من مرحلة كبيرة من مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والذي يضم 425 عمارة بها 5 آلاف شقة سكنية، مشيرًا إلى تجديد المبني الجنوبي للمعهد القومي للأورام وزيادة الطاقة الاستيعابية له، وتجديدات مستشفى أبو الريش الياباني والمنيرة على أعلى مستوى، وإنجاز أكبر مستشفى طوارئ في الشرق الأوسط على مساحة 7 آلاف متر، والتوسعات التي حدثت داخل مستشفى أورام الثدي بالتجمع بتكلفة بلغت 200 مليون جنيه لخدمة مرضى أورام الثدي.

كما أشار رئيس جامعة القاهرة إلى تطويرات مستشفى الطلبة، والباطنة، و500500، وتطوير ورفع كفاءة المدن الجامعية، وإنشاء كليات المستقبل مثل كلية النانو تكنولوجي، وتطوير 1322 لائحة دراسية لتواكب متطلبات التطورات التكنولوجية إلى جانب تطوير محتوى 15 ألف مقرر دراسي، مضيفًا أن الجامعة نجحت في التحول الرقمي وكانت سباقة خلال جائحة كورونا، واستخدمت منصة بلاك بورد العالمية.

تجديد الخطاب الديني

وأكد الخشت، أن الجامعة أصبحت منبرًا ومنصة لتجديد الخطاب الديني، وتقوم بتدريب أئمة وزارة الأوقاف، وأصبحت منصة للعالم الإسلامي لتجديد الخطاب الديني وأصبحت مؤثرة في كسر احتكار تجديده لتؤدي رسالتها ودروها كما أراد لها المؤسسون من الآباء الأوائل.

ووجّه رئيس جامعة القاهرة، خلال كلمته، النصيحة لخريجي كلية الإعلام بضرورة التحلي بالموضوعية في نقل الخبر وتوصيل المعلومات بدقة للمتلقي، وعدم الدخول في سياق الصحافة الصفراء؛ ليصبحوا منبرًا لنقل الحقائق بمصداقية وواقعية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة ثريا البدوي عميد كلية الإعلام، إن حفل تخريج دفعة 2022 / 2023 والتي تحمل اسم الدكتور سعيد السيد، يتزامن تنظيمها مع مرور 50 عامًا على إنشاء الكلية، والتي تخرج منها دفعات عديدة استفادت من رؤى وإنجازات وأبحاث أهم كلية للإعلام في المنطقة العربية، مشيرةً إلى الدعم الكبير الذي تحظى به الكلية من إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد الخشت، والتي استطاعت الجامعة تحت قيادته التحول لجامعة من الجيل الرابع، وحققت تقدمًا كبيرًا داخل مختلف التصنيفات الدولية المرموقة.