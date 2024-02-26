رئيس جامعة القاهرة: نمتلك مركزا لضمان جودة التعليم والاعتماد

استعرض الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عددًا من الملفات المهمة، أبرزها ملف الجودة والاعتماد داخل كليات الجامعة ومعاهدها، مشيرًا إلى امتلاك الجامعة مركزًا لضمان جودة التعليم والذي يقوم بتنظيم ضمان الجودة على مستوى الجامعة.

معايير ضمان جودة التعليم

وأوضح رئيس الجامعة خلال حفل خريجي كلية الإعلام بالجامعة، أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم حددت معايير لضمان جودة العملية التعليمة سواء على مستوى المؤسسة أو البرامج التعليمية، وتتولى عملية منح شهادة الاعتماد للمؤسسة سواء كانت كلية أو معهدًا أو للبرنامج الذي يتطابق مع تلك المعايير.

وأشار إلى أن وحدات ضمان الجودة داخل الكليات تتخذ كل الإجراءات التي تضمن تحقيق المعايير التي وضعتها الهيئة من خلال عمل الملفات والوثائق التي توضح مدي الالتزام بتطبيق المعايير للحصول على الاعتماد.

وقال الخشت إن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم وضعت 12 معيارًا للاعتماد المؤسسي، و11 معيارًا للاعتماد البرامجي، أبرزها معيار التدريس والتعلم الذي يوضح استراتيجية الكلية في طرق التدريس والتعلم بما يضمن ملاءمة تلك الطرق، والعمل على تهيئة فرص التعلم الذاتي، ومشاركة الجهات المجتمعية في برامج التدريب التي تساعد على إكساب الطلاب المهارات اللازمة، مشيرًا إلي حرص المؤسسة على تقويم الطلاب بموضوعية وعدالة من خلال استخدام أساليب وأدوات متنوعة تدعم العملية التعليمية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن من أبرز المهام التي تقوم بها وحدات ضمان الجودة داخل الكليات هو إجراء المقابلات مع الأطراف المختلفة ذات العلاقة والتي تتمثل في الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والخريجين، والاداريين والجهات المجتمعية.

الاستعانة ببعض التخصصات

وأِشار الخشت إلى برنامج بكالوريوس التمريض المراد اعتماده ومدى كفاءة الموارد البشرية والمادية والإمكانات المتاحة بالكلية للحصول علي هذا الاعتماد، بالإضافة إلي الاستعانة ببعض التخصصات الأخرى، مثل الطب، والآداب والاحصاء وغيرها لدعم العملية التعليمية لبرنامج بكالوريوس التمريض، مضيفًا أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم قامت بوضع ما يُسمى بمعيار أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.